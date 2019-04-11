شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان محمود الجندي من مسجد عبد الحكم بأبو المطامير ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع أهالى البحيرة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان الكبير محمود الجندي من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمركز أبو المطامير مسقط رأس الفنان الراحل.

وكان الفنان محمود الجندي توفى عن عمر ناهز 74 عامًا، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

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يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

وتوجد محطات مهمة فى حياة الفنان الراحل محمود الجندي بعيدًا عن الأضواء وكاميرات السينما والتليفزيون، تلك المتعلقة بحياته الخاصة، وأبرزها رحلته من الإلحاد إلى الإيمان، وسبق أن قال الفنان الراحل فى لقاءات سابقة إنه "عاش فترة تمرد وغرور وغليان فكرى خلال مرحلة شبابه، وأن هذه الفترة كانت مرحلة البحث عن الذات، وبها شبه غرور بأن كل حاجة أنا اللى بعملها بمجهوداتى، ولحظة الغرور خلتنى اتجه إلى فترة تمرد، وأن مكتبته كانت مليئة فى هذه الفترة بكتب تحفز على الإلحاد".