شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: رئيس المجلس العسكرى السودانى يصل إلى مقر التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية إن رئيس المجلس العسكرى السودانى، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، وصل إلى مقر الإذاعة والتلفزيون وسط ترقب "البيان الهام" للقوات المسلحة. كان التلفزيون السودانى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش السودانى سوف يلقى بيانا رسميا بعد قليل.

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