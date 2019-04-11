اليوم.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الرئيسية؛ لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير منطقة المتحف الكبير والفسطاط. يعقب ذلك حضور رئيس الوزراء احتفالية منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على إنشائها وإلقاء كلمة رئيس الجمهورية نيابة عنه.

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