"الفاو" والزراعة تنظمان برنامجا تدریبیا لمنع انتشار دودة "الحشد الخریفیة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر برنامجا تدريبيا، حول كيفية رصد ومراقبة التعامل مع حشرة دودة الحشد الخريفية، حيث عقد البرنامج أولى حلقاته في محافظة الأقصر، إحدى المحافظات المستهدفة من البرنامج.

وذكر بيان للمنظمة، اليوم الخميس، أن البرنامج استهدف المهندسين والأخصائيين الزراعيين من محافظات مصرية، هي أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا وسوهاج وبني سويف والفيوم، بالإضافة إلى المشاركين من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمحطات البحثية بالأقصر وقنا وسوهاج.

وتم التركيز في البرنامج على توفير كافة المعلومات المتعلقة بدودة الحشد الخريفية وسلوكها وأضرارها وأعراض الإصابة بها، ووضع رؤية مستقبلية حول إدارة إجراءات منع دخول وانتشار دودة الحشد الخريفية في مصر، والمجهودات التي تقوم بها (الفاو) في التصدي لدودة الحشد الخريفية والبرنامج المعتمد لمواجهة الآفة وطرق رصدها، إلى جانب مجهودات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر في مواجهة الدودة، بالإضافة إلى التدريب الحقلي على كيفية التعرف على الآفة وأعراضها والكشف عنها ونشر وإدارة المصائد الفرمونية.

وقال حسين جادين ممثل (الفاو) في مصر- في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي- إن "دودة الحشد الخريفية تعد آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوعا نباتيا وتسبب ضررا بالغا لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصادياً، لذلك نحن أمام خطر حقيقيا، يجعلنا كمنظمة دولية ندق ناقوس الخطر ونطالب باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية؛ لمنع دخول وانتشار هذه الحشرة في مصر، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على المحاصيل الزراعية المصرية".

وطالب جادين، المتدربين ببذل كافة الجهود الممكنة بعد هذا البرنامج التدريبي، للقيام بما يلزم من حملات توعوية بين المزارعين والمهندسين الزراعيين، وكل من له صلة بمواجهة هذه الآفة.

وأضاف "من أبرز المحاصيل المهمة المهددة بالإصابة بهذه الحشرة هي محاصيل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة، وكذلك محاصيل الخضر والقطن، وتعتبر المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية هي الموطن الأصلي لهذه الآفة، وقد وصلت تلك الآفة إلى إفريقيا في العام 2016، ما تسبب بخسائر هائلة في محصول الذرة في العديد من الدول التي تعاني من محدودية الإنتاج، وعدم تحقيق الأمن الغذائي، واستطاعت الآفة أن تنتشر إلى أكثر من 48 دولة، في خلال ثلاثة أعوام بسبب قدرتها العالية على التكاثر والطيران".

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من جهته، قال الدكتور علي سليمان ممثل وزارة الزراعة بالدورة التدريبية ومستشار الوزير للحجر الزراعي والصحة النباتية ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بوزارة الزراعة، "الغرض من الدورة التدريبية هو إعداد المتدربين لتدريب المستويات التالية في الإدارات الزراعية، وكذلك توعية المزارعين بكيفية مواجهة آفة دودة الحشد الخريفية بإجراءات احترازية، تتخذ لمنع دخولها البلاد، وكذلك معرفة ما يلزم من إجراءات وقائية وعلاجية تتخذ في حالة اكتشاف وجودها في الزراعات داخل الأراضي المصرية".

وأضاف "ما نحن بصدده اليوم هو أحد أوجه التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو بمكتبيها المحلي بمصر والإقليمي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا، للتصدي لخطر هذه الآفة عن طريق وضع توصيات للإجراءات الفعالة، وكذلك إمداد وزارة الزراعة في مصر بالمستلزمات الأساسية لبرامج الحصر والرصد- مثل المصائد الفرمونية- وكذلك إعداد ورش العمل والبرامج التدريبية لتدريب المتخصصين، وتوعيتهم بكيفية الوقاية من دودة الحشد الخريفية، وكيفية إعداد وتنفيذ برامج الرصد والمراقبة والتدخل عند اللزوم بالأسلوب الأكثر ملاءمة، بما لا يضر بالبيئة المصرية، ويؤثر بفاعلية على الآفة".

ومن أهم الأشياء التي يمكن للمزارعين القيام بها لمواجهة دودة الحشد الخريفية، هو تفقد حقولهم وتفحص الزراعات بشكل منهجي ودائم، وإبلاغ الجهات المسؤولة عن ظهور الآفة، واتباع توصيات الجهات المحلية في مكافحة تلك الآفة، وبالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، فسوف يساعدهم هذا التفحص المنهجي على تعلم العديد من العوامل الحيوية والطبيعية في زيادة أو تقليل الأثر الضار لدودة الحشد الخريفية، وتطوير طرق مبتكرة وفعالة لإدارة الآفة.

وقدرت الخسائر المتسببة عن انتشار الآفة في محصول الذرة في إفريقيا بحوالي 5 مليارات دولار، مهددة أكثر من 300 مليون مزارع إفريقي تعتمد حياتهم على إنتاج الذرة.

وقد قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة العديد من المساعدات التقنية والمادية للدول الإفريقية المنكوبة بدخول الآفة، فقد قامت (الفاو) باستقدام العديد من الخبراء من دول أمريكا الجنوبية لنقل خبراتهم في التعامل والسيطرة على الآفة، كما قامت المظمة بتوفير العديد من البيانات الفنية والعلمية اللازمة للحكومات المحلية؛ لاتخاذ التدابير الضرورية لتقليل الخسائر ومكافحة الآفة.

وتهدف المنظمة حاليا من خلال برامج المدارس الحقلية إلى تدريب 10 ملايين مزارع إفريقي للتعامل مع خطر دودة الحشد الخريفية، خلال خمسة أعوام.

كما عمدت المنظمة لإنشاء منصة عالمية على شبكة الإنترنت توفر من خلالها البيانات الأساسية والضرورية للتعامل مع الآفة، وتتصل تلك المنصة بتطبيق يمكن تحميله على أجهزة الهاتف النقال الذكية، ويساعد المزارعين والأخصائيين الزراعيين على تسجيل بيانات التفحص والرصد ومشاركتها من الأخرين حول العالم.