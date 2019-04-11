لأول مرة منذ 4 سنوات.. وزير الكهرباء يستعرض في ألمانيا نجاح مصر في توفير الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أ ش أ:

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التجربة المصرية الناجحة في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة وتحقيق فائض في الطاقة المولدة في مصر لأول مرة منذ 4 أعوام، وذلك خلال لقائه مع أندرياس فيشت وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على هامش مؤتمر "حوار برلين للتحول في مصادر الطاقة" الذي تستضيفه العاصمة الألمانية.

كما استعرض وزير الكهرباء، أيضاً، في اجتماع الليلة الماضية الذي حضره السفير المصري في برلين الدكتور بدر عبد العاطي، الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مستشهداً ببناء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في "بنبان" بصعيد مصر من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع المعايير العالمية.

Advertisements

وأكد الدكتور محمد شاكر حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع ألمانيا في قطاع الطاقة ونقل الخبرة والتكنولوجيا الألمانية الرائدة لاستغلال الفرص غير المحدودة التي يزخر بها قطاع الطاقة المصري.

ومن جانبه، أكد المسئول الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر انطلاقاً من الأهمية البالغة التي توليها المانيا لمصر في ظل موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ولا سيما في ظل تحول مصر لمركز إقليمي لنقل وتداول وتوزيع الطاقة لما في ذلك الكهرباء.

وتم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، على تكثيف الاتصالات والحوار بين الجانبين المصري والألماني لزيادة مستوى التعاون بما يتماشي مع الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان في قطاع الطاقة؛ لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة.