أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات العاصمة الإدارية وتطوير منطقة المتحف الكبير والفسطاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات العاصمة الإدارية وتطوير منطقة المتحف الكبير والفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة مشروعات العاصمة الادارية الجديدة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ورئيس العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المسئولين.

كما يعقد "مدبولي" اجتماعا؛ لمتابعة مشروعات تطوير منطقة المتحف الكبير والفسطاط.

كما يحضر رئيس الوزراء، احتفالية منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على إنشائها، ومن المقرر أن يلقي "مدبولي" كلمة رئيس الجمهورية نيابة عنه.