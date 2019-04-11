أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" و"العربية للتصنيع" تسابقان الزمن لإنهاء مشروعات وزارة النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" و"العربية للتصنيع" تسابقان الزمن لإنهاء مشروعات وزارة النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري العمل على قدم وساق، من خلال لجان فنية مختصة للانتهاء من تطوير 295 مزلقاناً خاص بالسكك الحديد، على مستوى محافظات الجمهورية والمدن التابعة لها، ليتم الانتهاء منها العام المقبل.

ويشمل تطوير المزلقنات التي تتولى وزارة الانتاج الحربي مسئوليتها، تطوير وتحديث أجهزة التحكم في القطبان والمسارات لتكون أكثر فاعلية للحد من حوادث القطارات والكوارث التي تنتج عن الأعطال الفنية في أجهزة التحكم ، وكذلك تطويل وسائل الاتصال مع غرف العمليات والسائقين لتفادي الأخطاء البشرية، وتوفير أعلي معدلات الأمان في المزلقنات المستهدفة.

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كما تتولى وزارة الإنتاج الحربي، تطوير قطاع طولي لطريق سوهاج التابع لهيئة الطرق والكباري لصالح وزارة النقل، ضمن بروتوكولات التعاون المشترك بين الوزارتين، وفق الخطة المشتركة بين الوزيرين، المهندس كامل الوزير، واللواء محمد العصار؛ لتطوير الشبكة القومية للطرق والنهوض بها وربط محافظات مصر ببعضها البعض.

وتقوم وزارة الإنتاج الحربي من خلال مهندسيها المختصين بإصلاح المئات من الجرارات والمواتير الخاصة بقطارات السكة الحديد، لصالح وزارة النقل والمواصلات، ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديد في مصر، بشراء قطارات وجرارات جديدة، وإصلاح الحالي منها من قبل الفنيين التابعين لوزارة الإنتاج الحربي.

وكان للهيئة العربية للتصنيع، نصيبا في تطوير منظومة السكك الحديد، من خلال تصنيع عدد من العربات الخاصة بالركاب لصالح وزارة النقل مع زيادة نسبة التصنيع المحلي والتكنولوجيا الداخلة في التصنيع، توفيراً للنفقات ودفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، مع الاعتماد علي وضع لمسات الرفاهية والراحة في التصنيع لتطوير الخدمة المقدمة للراكب المصري والأجنبي.