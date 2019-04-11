أخبار مصر | وزير النقل يفتح الباب للشركات الوطنية لتنفيذ أعمال البنية التحتية في السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يفتح الباب للشركات الوطنية لتنفيذ أعمال البنية التحتية في السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجديد القضبان وإنتاج الفلنكات وعمليات الأنفاق على رأس الأولويات

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أكثر من 16 شركة مصرية كبرى متخصصة في أعمال البناء والتشييد والمقاولات والبنية التحتية.

وجاء الاجتماع من أجل استعراض الفُرص المُتاحة أمام هذه الشركات للدخول في تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية في منظومة السكك الحديدية، وكذلك توسيع قاعدة الشركات العاملة بهذا المجال بما يساهم في سرعة إنجاز هذه المشروعات.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تُساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية وتلبية الاحتياجات الحالية والمُستقبلية لهيئة السكك الحديدية في هذا المجال وخاصةً مشروعات تجديد القضبان 140 كـم، مُرتبطة بمشروعات تطوير نُظم الإشارات، و818كـم، سكة حديد أخرى مُتراكم تجديدها وذلك بصفة عاجلة.

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وكذلك مشروعات تطوير الإشارات (وخاصةً مشروع تحديث إشارات خط الجيزة – بني سويف)، وازدواج عدد من الخطوط الحالية مثل (المنصورة دمياط) وإنشاء خطوط جديدة مثل (المناشي – 6 أكتوبر).

وخلال الاجتماع، قدمت هيئة السكك الحديدية عرضًا تقديميًا عن أعمال تجديدات وتركيبات وتجهيزات السكة والمفاتيح من حيث تجهيز مكونات السكك والمفاتيح بأحواش التجميع وتنفيذ الأعمال بالمواقع آليًا وتنفيذ الأعمال بأحواش المحطات بإستخدام الأوناش واللوادر والحفّارات وكذلك مواقع العمل المطلوب تجديد القضبان بها.

وأكد الوزير، أن المجال يشمل إلى جانب مشروعات تجديدات السكة الحديد تنفيذ مشروعات أخرى وأن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في هذه الأعمال لافتًا إلى ضروة توسيع قاعدة إنتاج الشركات المصرية لفلنكات السكك الحديدية وتنفيذ أعمال الأنفاق بمايُساهم في توفير العُملة الصعبة وتوفير الوقت وسرعة الإنجاز مُضيفًا إلى إمكانية الدخول في شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية العالمية المُتخصصة في هذه المجالات ونقل الخبرات والتكنولوجيا لتوطين هذه التكنولوجيا في مصر.