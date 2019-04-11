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وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع الدنمارك في مجالات الطاقة

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع كريستوفر بويتساو، مدير عام وكالة الطاقة الدنماركية، على هامش المشاركة في مؤتمر «حوار برلين للتحول في مصادر الطاقة» الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والدنمارك في مجالات الطاقة بوجه عام خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في ضوء المساعي المصرية للتوسع في تلك المجالات وبالنظر إلى الخبرة الدنماركية الواسعة في مجالات الطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء على الأهمية التي توليها مصر للتوسع في استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واهتمام الجانب المصري بالاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الدنمارك على هذا الصعيد باعتبارها الدولة الأولي على مستوى العالم بالنسبة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أعرب عن تطلعنا لتعزيز التعاون بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الدنماركية على أصعدة تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مع مصادر الطاقة التقليدية والتدريب وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب «بويتساو» عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مصر، بالنظر إلى القدرات الهامة المتوافرة لديها على هذا الصعيد، وبالنظر إلى الفرص المتميزة التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة بوجه عام، مشيدا بالطفرة التي تشهدها مصر على هذا الصعيد.

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