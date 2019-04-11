86% من القراء يؤيدون برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالصعيد"، أيد غالبية القراء برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالصعيد. وأيد 86% من القراء برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالصعيد، بينما رفض 10% من القراء برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالصعيد، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفهم بموضوع الاستطلاع. Advertisements

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