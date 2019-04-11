انت الان تتابع تمثال البابا شنودة.. وجه جديد للخلاف بالكنيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتقادات للكنيسة بعد تسمية كنيسة باسم البابا شنودة.. رواد فيسبوك ينتقدون «صمت حماة الإيمان» رغم مهاجمتهم السابقة للبابا تواضروس بسبب أيقونة له بالكاتدرائية.

رغم إنكار كثيرين وجود تيارين داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلا أنه بمرور الأيام يحدث ما يثبت ذلك، وربما الواقعة الأخيرة، بنشر البعض مجموعة انتقادات لمجموعة صور توضح إطلاق اسم الراحل البابا شنودة الثالث على كنيسة في مدينة 15 مايو بالقاهرة، وعمل رفات للبابا الراحل واعتباره في مصاف قديسي الكنيسة قبل مرور 40 سنة على وفاته لاتخاذ قرار بذلك من المجمع المقدس للكنيسة، هو حلقة جديدة من الصراع بين التيارين، خاصة أن البعض انتقد من يسمون أنفسهم «حماة الإيمان»، لعدم الاعتراض، رغم عدم تفويتهم فرصة لمهاجمة البابا تواضروس الثاني على أي تصرف له.

مؤخرا نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكنيسة باسم البابا الراحل شنودة الثالث في مدينة 15 مايو، ووضع صور ولافتات للبابا الراحل، وبعض الرفات الخاصة به، ووضع تمثال كبير له بالكنيسة، وهو ما انتقدوه، لأن الكنيسة لا تعترف بقداسة أي شخص إلا بعد مرور 40 عاما على رحيله كحد أدنى كما حدث مع البابا كيرلس

مؤخرا نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكنيسة باسم البابا الراحل شنودة الثالث في مدينة 15 مايو، ووضع صور ولافتات للبابا الراحل، وبعض الرفات الخاصة به، ووضع تمثال كبير له بالكنيسة، وهو ما انتقدوه، لأن الكنيسة لا تعترف بقداسة أي شخص إلا بعد مرور 40 عاما على رحيله كحد أدنى كما حدث مع البابا كيرلس السادس أحد أحدث من اعترف بهم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك في جلسة 20 يونيو 2013. الدعوة لمحاسبة من دشن الكنيسة الانتقادات قدمت على مستويين، المستوى الأول عبر عنه الكاتب الصحفي روبير الفارس، المهتم بالشأن الكنسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن «الكنيسة التي بنيت في حي الزهور بـ 15 مايو بحلوان باسم البابا شنودة، كنيسة مخالفة لقوانين الكنيسة، ويجب أن يحاكم كنسيا من دشنها وعلى الكنيسة إن كانت جادة في حفظ نظامها التحرك السريع لتغيير اسم الكنيسة ووقف هذه المهزلة التي هدفها التربح من شعبية البابا، الأمر الذي اتبعه إنشاء تمثال له بالكنيسة وهي طريقة متبعة في كنائس حلوان». (اقرأ أيضا: الأنبا إبيفانيوس «قتيل» أم «شهيد»؟ خلاف جديد) Advertisements انتقاد لمن يسمون «حماة الإيمان» أما المستوى الثاني فعبر عنه أكثر من شخص بانتقاد من يطلقون على أنفسهم «حماة الإيمان»، والصفحات المشابهة لهم والذين يعلنون أنهم أبناء للبابا الراحل شنودة الثالث، وينشرون نفس المنشورات تقريبا على، لصمتهم على هذا الأمر رغم أنه تجاوز لقوانين الكنيسة التي يتحدثون عنها ويدعون أنهم يقفون بالمرصاد لحمايتها. تامر فرج، أحد المتابعين لشأن الكنيسة ويكتب كثيرا عما يدور داخلها عبر «فيسبوك»، تساءل بشكل ساخر في منشور له عن «حماة الإيمان» وسكوتهم على هذا الأمر، وعدد مواقفهم المضادة لتوحيد الأعياد بين الكنائس، ومهاجمة البابا تواضروس عند عمل زيت الميرون، وقالوا: «لا لتغيير خلطة الميرون»، ورفض توحيد المعمودية ورفض تناول المرأة وقت الحيض. (اقرأ أيضا: جدل «تناول المرأة وقت الطمث» ينتقل لـ«سوشيال ميديا») وتساءل عن تسمية الكنيسة باسم المتنيح البابا شنودة الثالث، ووضع صورته على ستر الهيكل، وذكر اسمه في صلوات «مجمع القديسين» في القداس، رغم عدم مرور الفترة التي وضعتها الكنيسة ضاربا المثل بالبابا الراحل كيرلس السادس. وتابع: «فكرة البوست موجهة ضد الفكرة وليس إلى شخص المتنيح البابا شنودة». في 27 نوفمبر الماضي أبدى «حماة الإيمان»، اعتراضهم على وجود أيقونة بالكاتدرائية المرقسية، بالعباسية، يظهر فيها البابا تواضروس والأساقفة وفي الخلفية البابا الراحل كيرلس السادس، والأرشدياكون حبيب جرجس، حيث تم الاعتراف بـ«قداستهم»، واعتبارهم من قديسي الكنيسة في جلسة 20 يونيو 2013، وأوضح البابا تواضروس وقتها أن المقصود من الأيقونة هو توثيق الحدث، وردوا بنشر فيديو للبابا الراحل شنودة الثالث، يطلب فيه إزالة أيقونة وضعت له في إحدى الكنائس لكنهم لم يبدوا اعتراضا على تسمية كنيسة باسمه، واعتباره من القديسين قبل مرور 40 عاما على رحيله. الكاتب الصحفي روبير الفارس أشار إلى موقف من يسمون أنفسهم «حماة الإيمان»، من الصور المنتشرة مؤخرا، وقال: «استنكرت صفحات حماة الإيمان والأرثوذكس، بكل ألوانها وجود أيقونات للبابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية وهذا لأن الأمر مخالف للقوانين الكنسية وأكيد معهم حق، لكن كل الصفحات هذه، تجاهلت تجاهلا تاما وجود كنيسة في 15 مايو بحلوان على اسم البابا شنودة الثالث، وهذا أيضا مخالف لكل القوانين الكنسية والطقوس». وتطلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء شهدائها وقديسيها على الكنائس، ولا يمكن تسمية الكنيسة على شخص لم تعترف الكنيسة بقداسته، إلا بقرار من مجمعها المقدس عقب مرور 40 سنة على رحيله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمثال البابا شنودة.. وجه جديد للخلاف بالكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.