شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 11 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية على مستوى القمة مع نظيره الإيفواري الحسن واترا، لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، والقضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في احتفالية منظمة العمل الدولية بالذكرى المئوية لتأسيسها (١٩١٩- ٢٠١٩)، ومرور ٦٠ عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة.

يشارك وزير المالية الدكتور محمد معيط في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين والتي ستعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والي مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية، وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حيث يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد.

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تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، المسرح العائم (الكبير– الصغير) بالمنيل بعد توقف دام ثلاث سنوات حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة التأهيل، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي وعدد كبير من الفنانين والنقاد والمهتمين.

يعقد الزعيم الكوري الشمالي اجتماعا برلمانيا يعلن فيه عن مخططات بيونج يانج النووية.

تنظم محافظة القاهرة، ندوة تثقيفية للتعريف بالتعديلات الدستورية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المحافظة، وتُعقد الندوة تحت رعاية وبحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال، ويحاضر فيها أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي.

تعقد نقابة الإعلاميين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة تثقيفية بعنوان «مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني»، وذلك بمبنى الهيئة بماسبيرو، وتستهدف الندوة التعريف بأهمية مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإبداء رأيهم بكل شفافية ونزاهة، ويحاضر بالندوة الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، والنائب محمد إسماعيل، ويحضرها عدد من الإعلاميين والسياسيين ورجال الدولة وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة احتفالية بيوم المخطوط العربي تحت عنوان (المخطوط العربي بين الحفظ والإتاحة الرقمية)، وذلك بمقر الهيئة بكورنيش النيل، بمشاركة عدد من خبراء المخطوطات، ويقام على هامش الاحتفالية معرض لبعض المخطوطات ذات الصلة بموضوع الاحتفالية.