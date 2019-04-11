شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنفي شائعة وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بصحة جيدة، وأن ما يتردد بمواقع التواصل الاجتماعي حول رحيله عن عالمنا لا أساس له من الصحة.

وأضاف القس بولس حليم، في تصريح الأربعاء، أن مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية أكدت أن الأنبا باخوميوس في ملء الصحة والبركة ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأنبا باخوميوس صلى اليوم القداس الإلهى بكرمة دمنهور ويباشر نشاطه الرعوى في ملء الصحة، مطالبا جموع الشعب القبطى عدم تصديق أي أخبار عن نيافته سوى تلك التي تكون صادرة من المركز الإعلامى للكنيسة القبطية أو بيان صادر من المطرانية.