شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم اليوم ندوة تثقيفية للتعريف بالتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة القاهرة صباح اليوم الخميس، ندوة تثقيفية للتعريف بالتعديلات الدستورية تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجميع قيادات محافظة القاهرة. ومن المقرر ان يحاضر فيها الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة . Advertisements يذكر انه سيتم الاستفتاء على تعديلات دستورية لعدد من المواد لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الجارية فى مصر.

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