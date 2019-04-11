شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السودانى: القوات المسلحة تذيع بيانا هاما بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السودانى الرسمي اليوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية. وكانت فضائية "سكاى نيوز" قد نشرت أن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية فى أم درمان وتطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان، موضحة أن سيارات عسكرية تحيط بالمبنى.

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