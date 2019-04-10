رئيس الزمالك: طه حسين وزكي نجيب لا علاقة لهما بالإسلام

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رئيس الزمالك يهاجم طه حسين وزكي نجيب
هاجم رئيس نادي الزمالك بصفته عضوا بمجلس النواب، الأديب الكبير طه حسين، والمفكر زكي نجيب محمود، قائلا إنهما "لا علاقة لهما بالإسلام والمسلمين"، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، إذ جاء حديث رئيس النادي الأبيض، ردًا على ما قرأُه النائب محمد صلاح خليفة، ضمن معرض حديثه عن تفسير مدنية الدولة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحملت خلال الفترة الأخيرة ما هو فوق طاقة البشر".
وأيد رئيس الزمالك التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن "الثورات تبني ولا تهدم، والثوار لا يحرقون محاكم ولا ينهبون المحلات عشان كده بقول إن 30 يونيو ثورة حقيقة، ولم نري حرق لمحكمة أو سرقة، لذلك عندما أقول أنا معترض على 25 يناير هذا رأيي"، مؤكدا أن الأيادي المرتعشة لا تبني أوطان، ومن يترك أذنيه للإرهابين
وأيد رئيس الزمالك التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن "الثورات تبني ولا تهدم، والثوار لا يحرقون محاكم ولا ينهبون المحلات عشان كده بقول إن 30 يونيو ثورة حقيقة، ولم نري حرق لمحكمة أو سرقة، لذلك عندما أقول أنا معترض على 25 يناير هذا رأيي"، مؤكدا أن الأيادي المرتعشة لا تبني أوطان، ومن يترك أذنيه للإرهابين الهاربين في قطر وتركيا لن يبني وطنا.
وأثناء كلمته توقف رئيس الزمالك، فجأة بعد سماع صوت أذان العصر، قائلًا: "الأدان بس يا فندم"، والتفت خلفه موجهًا حديثه لأحد النواب، موجها له الحديث: "لا أنا مؤمن أوي، أنا حاجج وبصلي الفجر حاضر، وأنت كنت معايا في الحج".
وحول ترويج البعض شائعات عن تدخل الأمن في تعديل الدستور، قال رئيس الزمالك: "من يعترض على هذا الكلام يروح الأمن الوطني أو أمن الدولة، وكثير من النواب اعترضوا ولم نسمع أنهم راحوا الأمن الوطني".
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