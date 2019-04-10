انت الان تتابع مصادر قضائية: آثار متفجرات بأشلاء ضحايا طائرة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

على خلفية التقارير الإعلامية الفرنسية التي تتهم الشركة الوطنية بقصور التأمين والصيانة، أكدت مصادر قضائية أن ما تداولته بعض المواقع الصحفية الأجنبية حول حادث سقوط طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 804 القادمة من مطار شارل ديجول بباريس إلى مطار القاهرة الدولي بتاريخ 19 مايو 2016 من أمور فنية تخص الطائرة هو بيان لم يصدر عن جهة قضائية رسمية لدولة فرنسا. وقالت المصادر إن تلك المعلومات يشوبها كثير من المغالطات لما تضمنته من أمور تخالف ما أعلنت عنه النيابة العامة المصرية، بتحقيقاتها السابقة.

المصادر أضافت أنه قد ثبت بتقرير الطب الشرعي المصري ومن خلال الفحص الذي أجراه للأشلاء التي تم انتشالها بمعرفة مجموعة عمل مصرية فرنسية العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا، وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة، والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها. يشار إلى أن النيابة العامة

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