«الطيران» ترد على الصحافة الفرنسية بشأن طائرة باريس

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شركة مصر للطيران للصيانة حاصلة على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA Part 145 وكذلك اعتماد وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA في مجال صيانة وعمرة الطائرات

تصدت وزارة الطيران مجددا للرد على الإعلام الفرنسي ودحض المزاعم الكاذبة التي روجتها إحدى الصحف الفرنسية بخصوص حادث طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران قبل عامين، والذي زعم وجود قصور من جهة الشركة في أعمال التأمين والصيانة. ? وقال بيان رسمي منسوب لمصادر في وزارة الطريان إنه: "بالإشارة إلى ما تم نشره نقلا عن المسئول القضائي حول حادثة طائرة مصر للطيران رحلة باريس رقم MS804 واستكمالا لما يخص منظومة الصيانة والتأمين الفني لشركة مصرللطيران، أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني عدم صحة هذه الادعاءات.

ونفى البيان هذه الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف الأجنبية جملة وتفصيلا نقلا عن صحيفة فرنسية حول وجود قصور من جانب شركة مصر للطيران في التعامل الفني مع الطائرة إيرباص A320-200، إذ إن أعمال التأمين الفني لطائرات شركة مصر للطيران وعمليات الصيانة تتم طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمات الطيران المدني

ونفى البيان هذه الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف الأجنبية جملة وتفصيلا نقلا عن صحيفة فرنسية حول وجود قصور من جانب شركة مصر للطيران في التعامل الفني مع الطائرة إيرباص A320-200، إذ إن أعمال التأمين الفني لطائرات شركة مصر للطيران وعمليات الصيانة تتم طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمات الطيران المدني الدولية".

وواصل البيان مفندا بأن شركة مصر للطيران للصيانة حاصلة على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA Part 145، وكذلك اعتماد وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA في مجال صيانة وعمرة الطائرات وهما أهم الاعتمادات الدولية في هذا المجال وأكثرها دقة فيما يخص جودة الجوانب الفنية. ويتم إجراء مراجعات دورية على مدار العام من قِبل هذه الجهات على جميع أنشطة وأعمال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية سواء في جميع المطارات داخل مصر أو خارجها في جميع محطات شركة مصر للطيران الخارجيه، وتتم جميعها طبقا للمعايير والتشريعات الملزمة ودون تسجيل أية ملاحظات فنية، بالإضافة إلى حصول الشركة على اعتماد العديد من سلطات الطيران المدني لمختلف الدول الأوروبية والإفريقية والعربية.

هذه الاعتمادات أهّلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتقديم خدماتها الفنية المختلفة من صيانة وعمرة الطائرات ومحركاتها وأجزائها ووحداتها لأكثر من 157 عميلا من مختلف شركات الطيران الأجنبية والعربية والمصرية. Advertisements وأضاف البيان أن أسطول شركة مصر للطيران يُعد من أحدث أساطيل المنطقة من حيث متوسط عمر الطائرات في ضوء خطة تحديث وتطوير الأسطول المستمرة. كما تضع الشركة إجراءات السلامة الجوية التي تضمن سلامة عملائها والركب الطائر والطائرة في مقدمة أولوياتها، ولا تتهاون في تنفيذ أي تعليمات دولية تعزز من هذه الإجراءات

وقال البيان إن جميع الطائرات التابعة للدول غير الأوروبية ومن بينها الطائرات المصرية تخضع لنظام تفتيش مفاجئ ومتكرر وغاية في الدقة تحت عنوان Safety of Foreign Aircraft (SAFA) بجميع المطارات الأوروبية،وكذلك الأطقم الفنية المرتبطة بتشغيل وصيانة تلك الطائرات كالركب الطائر ومهندسي الصيانة ويشمل التفتيش الفحص الفني وجميع أوراق واعتمادات الطائرة وأفراد الركب الطائر على متنها. واختتم البيان أن الطائرة إيرباص A320-200 التي سقطت في رحلتها MS804 لم يسجل نظام/ تطبيق متابعة الأعطال الفنية للطائرة Air Man سواء المستخدم بمصر للطيران أو المتصل بشركة إيرباص الفرنسية المصنعة للطائرة أية مشكلات فنية خلال آخر رحلات قامت بها الطائرة قبل وقوع الحادث.

وهذا ينفى تماما ما تم نشره بواسطة الصحيفة الفرنسية. وأبدت مصر منذ بداية التحقيقات تعاونا كبيرا، وبدأت الإجراءات القانونية تأخذ مساراتها في كلا البلدين، بينما جاءت التقارير الفرنسية حول الحادث، مخالفا للأعراف الدولية فيما يخص التحقيقات، وخصوصا في القضايا الحساسة.

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