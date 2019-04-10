شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «البحوث الإسلامية» و«الأوقاف» للتوعية بالقيم الأخلاقية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، محيي الدين عفيفي، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك بين المجمع والوزارة، لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية تصل إلى نحو 12 ألف فعالية خلال شهر رمضان في نحو (ألف) مسجد على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة وعاظ الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف وأساتذة جامعة الأزهر.

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وقال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يؤكد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر في التواصل المستمر مع المواطنين والتوعية المشتركة بمجموعة من القيم الأخلاقية، وأهمية التصدي للأفكار المنحرفة والمضللة، وتلبية المتطلبات المعرفية للناس.

أضاف «عفيفي» أن بنود البروتكول تنص على تنفيذ فعاليات مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف في المساجد المتفق عليها خلال فترات زمنية مختلفة في شهر رمضان المبارك.

يأتى توقيع البروتوكول في إطار توجيهات د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأهمية التعاون المشترك لاستعادة منظومة القيم الأخلاقية، وحرص د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على التعاون المشترك بين الوعاظ والأئمة من خلال العمل في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.