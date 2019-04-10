شكرا لقرائتكم خبر عن بالصليب والزي الأزهري.. 56 مدرسة بالإسكندرية تطلق مسابقة للتعرف على الرموز التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالصليب وزي الأزهر الشريف الشهير نظمت إدارة الوسائل بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بقيادة الدكتور محمد العباسي مسابقة الأولى من نوعها بعنوان (شخصيات وأحداث أثرت في تاريخ مصر) الأربعاء بحضور إبراهيم زيتون، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعادل عبدالوارث، مدير عام التعليم الفني، تحت رعاية مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم.

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وقال عبدالحميد المصري، مدير الإعلام والعلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المسابقة شارك فيها 56 مدرسة من جميع نوعيات التعليم الحكومي والرسمي لغات والقومي والخاص والتربية الفكرية وقامت كل مدرسة باختيار شخصية أو حدث ترك أثرا في تاريخ بلادنا من التاريخ القديم حتى العصر الحديث ترك تجسيد ذلك الحدث ولأول مرة باستخدام مسرح العرائس.

وأوضح المصري أن المسابقة استمرت في التصفيات حتى وصلت 14 مدرسة للتصفية النهائية، وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب والدكتورة خيرية عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والدكتور محمود عبدالرحمن أستاذ مساعد خدمة الجماعة بمعهد الخدمة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه من بين الشخصيات التاريخية التي تناولتها مراحل المسابقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات ومحمد على وأحمد عرابي وغيرهم من الشخصيات الوطنية والتاريخية والحديثة، مشيرا إلى أنه حصد مجمع مدارس زهران الرسمية للغات بإدارة شرق المركز الأول فيما حصدت مدرسة النبوي المهندس الابتدائية بإدارة المنتزه المركز الثاني، وحلّت مدرسة سمير بإدارة وسط في المركز الثالث.