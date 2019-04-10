شكرا لقرائتكم خبر عن «الأركان الفرنسية» توضح سبب الاستعانة بالجيش في «السترات الصفراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بهيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية، إن «سوء فهم» حدث لدى البعض في قضية تدخل الجيش في تظاهرات «السترات الصفراء» التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس الفترة الماضية، مشيرا أنه بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في نوفمبر 2015، تم إقرار عملية تحمل اسم «الحارس»، والتي تتمثل في نشر الجنود بمراكز المنشآت الحيوية والحساسة والتي تستقبل الجماهير، مثل المطارات ومحطات القطارات وغيرها، وهذه القوات يتم نشرها تكملة ومساعدة لقوات الأمن بهدف حماية المواطن الفرنسي من التهديدات الإرهابية.

وأشار المصدر خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين المصريين بمقر وزارة الخارجية الفرنسية (أوروبا والشؤون الخارجية)، إلى أن الشرطة الفرنسية أُرهقت مؤخرا في التعامل مع المظاهرات خاصة مع اندلاع أعمال عنف، ولذا اتُخذ القرار بإشراك أكثر لقوات الشرطة لحماية المواقع الهامة، واستبدالها بالجنود، مع التأكيد بأن الجندي الفرنسي لم ولم يشارك في عملية حفظ النظام العام ونحرص على تجنبه مواقع الاشتباك مع المتظاهرين.

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وحول الوضع في ليبيا، واحتمالية التدخل العسكري الفرنسي مستقبلا، شدد المصدر العسكري الرفيع الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه لا تواجد عسكري فرنسي في ليبيا، وأن بلاده تشدد في هذا الملف على ضرورة الوصول لحل سياسي في ليبيا بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

وأشاد المصدر العسكري بهيئة الأركان الفرنسية، بحجم التعاون المصري الفرنسي مشيرا إلى أن حصول مصر مؤخرا على بعض المعدات الفرنسية مثل حاملة المروحيات الـ«ميستيرال» وطائرات الرافال، سوف يسمح بالقيام بمهام تدريبية مشتركة بين البلدين، وهو ما حدث منذ أيام في التدريب الذي حمل اسم «كليوبترا».

وسلط المصدر العسكري، على أهمية وحجم التواجد العسكري الفرنسي في أفريقيا، سواء بشكل مؤقت أو دائم في بعض البلدان الأفريقية وذلك بموجب اتفاقيات مع حكوماتها، مثل دول «السنغال، كوت ديفوار، جيبوتي، والجابون»، مشيرا أن أهم عملية عسكرية تقوم بها القوات المسلحة حاليا خارج التراب الفرنسي، هي عملية تدعى «بركان» وتقوم بها فرنسا في 5 دول أفريقية لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية هناك وهي: موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، ومالي، وتهدف تلك الحملة لعدم وجود ملاذ آمن للجماعات المتطرفة والإرهابية بأي من البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تلك البلدان لمواجهة الإرهاب بجهود ذاتية، حيث يشارك في تلك الحملة 4500 جندي فرنسي في قاعدة تمركز بتشاد، أما القوات الجوية فقاعدة تمركزها في النيجر.