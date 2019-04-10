وزير الكهرباء يبحث مع مسئول ألمانى تعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين مع "كريستوف هوفمان" عضو لجنة الاقتصاد والطاقة فى البوندستاج الألمانى، حيث تناول اللقاء فرص التعاون بين مصر والمانيا فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وخاصة تنفيذ مشروعات تصنيع الوقود الكهربائى الصديق للبيئة عبر استغلال الطاقة المتولدة عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لهذه التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة، وذلك على هامش المشاركة فى مؤتمر "حوار برلين للتحول فى مصادر الطاقة" الذى تستضيفه العاصمة الألمانية برلين. Advertisements واستعرض الدكتور محمد شاكر التجربة المصرية فى تحديث وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة، والفرص المتعددة التى تتمتع بها مصر اتصالاً بتوليد الطاقة عن المصادر المتجددة والنظيفة والخطة المصرية لزيادة نسبة الطاقة المولدة عن المصادر المتجددة إلى 20% بحلول 2020 وزيادة هذه النسبة إلى 42% بحلول 2035، ولاسيما فى ضوء توافر أماكن متعددة وشاسعة لتوليد الطاقة المتجددة فى مصر، مؤكدًا استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوسيع وتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة فى ظل تنامى العلاقات المتميزة بين البلدين.

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