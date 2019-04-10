استدرجاه من منزله.. البحث عن عاطل اتفق مع أخر وقتلا مسجل خطر بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كلفت النيابة العامة مباحث الخليفة، بجمع تحريات حول واقعة، مقتل مسجل خطر على يد عاطلين، وسرعة القبض على المتهم الثاني في الواقعة، وذلك بعدما نجح رجال المباحث، في ضبط أحدهما والذي أقرا بارتكاب الواقعة، للتخلص من المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم، قررا إثرها استدراجه من منزله بحجة التحدث في أمور مشتركة وتخلصا منه طعنا بسلاح أبيض.

وكانت مباحث الخليفة ضبطت متهم بقتل شقي وهو عاطل "محمد"، ثلاثيني، أفادت التحريات أنه اتفق مع أخر على استدراج مسجل خطر، وتهديده، ثم وقعت مشاجرة بينهم، استلا إثرها المتهمان سلاحًا أبيض، أنهيا به حياته، ولاذا بالهرب.

كان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد مقتل عاطل 26 سنة بمنطقة الخليفة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شريكا المجني عليه وتربطهم علاقة قديمة، وبينهم خلافات مالية.

كما أفادت المعاينة أن المجني عليه تعرض للاعتداء والضرب قبل ضبط المتهم، وتقديمه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.