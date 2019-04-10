مصر | حبس سائق وربة منزل لاتجارهما في الأطفال واستغلالهم بأكتوبر 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق وربة منزل لاتجارهما في الأطفال واستغلالهم بأكتوبر 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بـ6 أكتوبر، بحبس سائق وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامهم بالاتجار في الأطفال واستغلالهم، وطلبت النيابة تحريات الأمن التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلا عصابة فيما بينهما تخصص نشاطها في الاتجار بالأطفال واستغلالهم في الأعمال الضارة بهم صحيا ونفسيا حيث يقوما بجمع بعض الأطفال من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية واصطحابهم بسيارة ميكروباص ملك وقيادة الثاني، إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة واستغلالهم في أعمال النظافة.

وأشارت التحقيقات، أنه يتم استغلال الأطفال في جمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزى الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمان والشركة من الباطن، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالتعاقد مع الشركة من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل مبلغ قدره ( 75 جنيها) للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجنى عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومى قدره (25 جنيها) لكل طفل والاستحواذ على فارق القيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، و(7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و15 سنة جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية"، والذين أكدوا حضورهم للعمل بمدينة السادس من أكتوبر برفقة المتهمين مستقلين السيارة قيادة المتهم الثانى والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالى قدره ( 25 جنيها) كأجر يومى لكل منهم.

