مصر | الأمن يعيد كلب جيرمان لصاحبته بعد سرقته لمدة 5 أشهر بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يعيد كلب جيرمان لصاحبته بعد سرقته لمدة 5 أشهر بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعادت أجهزة الأمن كلب جيرمن بعد 5 أشهر من سرقته بأحد العمارات السكنية بمنطقة الشروق.
وتلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من سيدة مفادة اختفاء كلبيها من نوع جيرمان منذ 5 أشهر، وبعد 5 أشهر شاهد أحد الجيران كلبيها بحوزة أحد الأشخاص من جيرانها، وبالانتقال والفحص عثر على الكلب وتم ضبط المتهمين وإعادة الكلب المسروق إلى صاحبته وتبين قيامهم ببيع الكلب الآخر منذ فترة.
وتلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من سيدة مفادة اختفاء كلبيها من نوع جيرمان منذ 5 أشهر، وبعد 5 أشهر شاهد أحد الجيران كلبيها بحوزة أحد الأشخاص من جيرانها، وبالانتقال والفحص عثر على الكلب وتم ضبط المتهمين وإعادة الكلب المسروق إلى صاحبته وتبين قيامهم ببيع الكلب الآخر منذ فترة.