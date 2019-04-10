مصر | الأمن يعيد كلب جيرمان لصاحبته بعد سرقته لمدة 5 أشهر بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يعيد كلب جيرمان لصاحبته بعد سرقته لمدة 5 أشهر بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت أجهزة الأمن كلب جيرمن بعد 5 أشهر من سرقته بأحد العمارات السكنية بمنطقة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من سيدة مفادة اختفاء كلبيها من نوع جيرمان منذ 5 أشهر، وبعد 5 أشهر شاهد أحد الجيران كلبيها بحوزة أحد الأشخاص من جيرانها، وبالانتقال والفحص عثر على الكلب وتم ضبط المتهمين وإعادة الكلب المسروق إلى صاحبته وتبين قيامهم ببيع الكلب الآخر منذ فترة.

