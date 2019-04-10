مصر | تجديد حبس مسؤول بـ"القومي لتنظيم الاتصالات" وصاحب شركة في قضية رشوة

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم تقاضي رشوة، والتربح الوظيفي.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكليه، بحبس رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واخر صاحب شركة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة طلب وتقديم رشوة ماليه.

ووجهت النيابة للمتهم الاول تهم تقاضى رشوة، والتربح الوظيفي.

وكانت أجهزة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واخر أثناء تسليمه رشوة ماليه، ٥٣ الف جنيه مقابل تسهيل اعمال من الاخر، علي أحد المقاهي بمنطقة المعادى.

سقوط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.

Advertisements

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية (أحدهم سبق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سلاح نارى ومخدرات، سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سلاح نارى" والأخر سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "سرقة بالإكراه" والهارب من المراقبة الشرطية المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية فى قضية "سرقة بالإكراه" والأخير مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه") جميعهم - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرشكر.. بحيازة عدد من الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرشكر وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – 3طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.