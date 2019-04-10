أخبار مصر | رئيس الوزراء: الانتهاء من تخطيط مدينة رشيد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: الانتهاء من تخطيط مدينة رشيد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بزيارة مدينة رشيد الجديدة لافتا إلى أن وزير الإسكان قام بعرض المشروع على الرئيس السيسي منذ شهرين وعقب موافقة الرئيس قمنا بالتحرك الفوري للعمل على هذا المشروع.

وأضاف مدبوليً خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة أن مدينة رشيد ستكون مدينة سحلية كبيرة تضاف للمدن الجديدة، مشيرا إلى أن تخطيط المدينة انتهى وسيتم توقيع برتوكول اليوم بين وزارة الإسكان ومحافظة البحيرة للبدء في خطوات المشروع.

وأشار إلى أن مشروع بشائر الخير ٤ واحد أهم المشروعات التي بدأت لافتا أنه مشروع ضخم في مدينة رشيد الجديدة.

Advertisements

وقال مدبولي إنه زار أيضا المنطقة اللوجستية موضحا أن الحكومة تعاني من مشكلة عدم توافر المناطق اللوجستية في بصورة كافية على مستوى الدولة وهذا يؤدي إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة وارتفاع تكلفة النقل.

وقال إنه وجه وزير التموين بإنشاء ٥ اسواق مركزيه بالمخافظات لضبط الأسعار مشيرا إلى أن المنطقه اللوجستية التي قام بزيارتها اليوم هي احدي هذه المراكز.