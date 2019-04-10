أخبار مصر | نقيب العلميين: الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس النقابة "باطلة وغير ذي صفة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب العلميين: الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس النقابة "باطلة وغير ذي صفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، إن الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس النقابة، يوم الجمعة المقبل، دعوة من غير ذي صفة، مشيرا إلى أنها دعوة باطلة ومطعون عليها.

وأشاد المليجي في بيان لأعضاء النقابة قال فيه: "نحيط علمكم أن النقابة العامة العلميين بالقاهرة لم تصدر أي دعوة ولم تعلن عن اجتماعات الجمعة 12 أبريل 2019 تحت أي مسمى، ويعتبر هذا دعوة من غير ذي صفة ومطعون عليه بالقضاء ويصدر الحكم غدا الخميس، وتخلي النقابة العامة مسؤليتها الأمنية والقانونية عما يترتب على هذا الاجتماع من أضرار او قرارات لاسيما والبلاد تستعد لاستفتاء هام حول التعديلات الدستورية، ويتطلب ذلك حالة من الاستقرار والهدوء وهو الأمر الذي يتعارض معه هذا الاجتماع العشوائي المخالف للقوانين والخالي من أي ضوابط قانونية لمعرفة هويات المشاركين، ويحظر الإنفاق المالي لأي سبب كان على أي عضو يخالف هذا البيان ويحضر هذا الاجتماع، هذا للعلم والإحاطة والالتزام بالقانون".

دعي مجلس نقابة المهن العلمية لعقد جمعية عمومية غير العادية يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بمقر دار العلميين بمدينة نصر، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام وعرض قرارات مجلس النقابة الطارئ بتاريخ 23 مارس الماضي.

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وأكد المجلس في بيان له، إنه في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية تؤجل لمدة ساعتين، ويسدد الأشتراكات السنوية لعام 2018 في نفس اليوم.

وكان عقد الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، اجتماعا بـ96 عضوا حضروا للمشاركة في الجمعية العمومية التي دعا إليها، يوم الجمعة 29 مارس الماضي، في الشارع أمام مقر النقابة بمدينة نصر، بعد سيطرة أعضاء المجلس، كان قد قرر عزلهم على المقر، بعد إعلانهم عزله لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية.

وقال المليجي، للحضور من أصل 250 عضوا شرط اكتمال النصاب القانوين: "هنعتبر جمعيتنا انعقدت بالفعل، لم نستطع الحصول على إذن النيابة وباسم الجمعية العمومية اتخذنا 7 قرارات، وهي فتح مقرات النقابة بوسط البلد، ومحاسبة كل المتسبيين في غلقها وأعمال الشغب بصحبة البلطجية، وشطب عضوية البعض وتفويض لجنة برئاسة النقيب و4 من أعضاء الجمعية العمومية لاستكمال تحديد العضويات التي سيتم شطبها، وتمكين النقيب من ممارسة مهام منصبه وتجديد الثقة فيه، وتحويل كل المخالفين للنيابة العامة، وتشكل هيئة المكتب من النقيب ورؤساء النقابات الفرعية".