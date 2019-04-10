أخبار مصر | مجلس "العلميين" يدعو لجمعية عمومية الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "العلميين" يدعو لجمعية عمومية الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مجلس نقابة المهن العلمية لعقد جمعية عمومية غير العادية يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بمقر دار العلميين بمدينة نصر، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام وعرض قرارات مجلس النقابة الطارئ بتاريخ 23 مارس الماضي.

وأكد المجلس في بيان له، إنه في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية تؤجل لمدة ساعتين، ويسدد الأشتراكات السنوية لعام 2018 في نفس اليوم.

قام مجلس نقابة العلميين بإحالة أوراق ومستندات تتهم السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بمخالفات مالية والتربح من أموال النقابة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.

وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه أوقف حافز الاستثمار غير القانوني الذي أخذ النقيب موافقة عليه من مجلس النقابة والجمعية العمومية في 2017.

وأكد المجلس أخذ موافقة بذلك على الشركات الاستثمارية التي سيتم إنشائها مستقبلا، لكنه أسقط موافقة المجلس والجمعية العمومية بهذا الشأن على أصول وأموال النقابة التي يتم تأجيرها بالفعل لصالح صندوق المعاشات منذ سنوات عديدة، مثل إيجار بعض عقارات النقابة "مول دمياط، فندق بورسعيد، فندق الإسماعيلية، وغيرها".

وتابع البيان: أنه بعد أن أوقف مجلس النقابة هذا الحافز في يوليو 2018، التف المعزول على القرار وصرف حافز الاستثمار لنفسه بأثر رجعي في مارس 2019، وذلك باعتماد مستندات الصرف بتوقيعه المنفرد، فصرف 265 ألفا و600 جنيه في 9 أشهر فقط، كما وافق على صرف 140 ألف جنيه لأمين الصندوق أحمد سعيد، و93 ألف جنيه للوكيل الأول السابق محمد نبيل عن ذات الفترة".

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وكانت تصاعدت الأزمة بينهم حيث قرر مجلس النقابة العامة للعلميين، خلال اجتماعه، السبت الماضي، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق.

كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.

وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة

قام مجلس النقابة العامة للعلميين، بإتهام الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام للعلميين، بالسيطرة على المركز العلمي للصيانة والتدريب التابع لنقابة العلميين وفروعه على مستوى الجمهورية بمبلغ 300 جنيه فقط، حيث يستأجرها النقيب لنفسه بدون علم أى فرد فى المجلس.

وأضاف مجلس نقابة العلميين، فى بيان له، أن المركز العلمى بالكامل يحقق عائدا بآلاف الجنيهات شهريا، وهى من حق العلميين ويأخذها نقيب العلميين المعزول، و يأجره لنفسه بمبلغ 300 جنيه شهريا دون علم أحد حتي سنة 2021.

وأكد المجلس أنه تمكن من الحصول على نسخة من العقد الذى يثبت تأجيره للمركز لنفسه، حيث وقع على طرفى العقد، مرة بشخصه، وأخرى بصفته نقيب العلميين، و المبلغ 300 جنيه شهريا، يدفعها مقابل إيجار مركز العلميين بالكامل لنفسه.

وأشار مجلس نقابة العلميين، إلى أنه سيتخذ كلفة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي أموال النقابة