أخبار مصر | رئيس البرلمان: لا تأبيد أو توريث لمنصب الرئاسة في التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: لا تأبيد أو توريث لمنصب الرئاسة في التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا "تأبيد أو "توريث" لمنصب الرئاسة في التعديلات الدستورية، والذي جاء ردا على النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل 3025، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية.



وأوضح "عبدالعال"، أن المادة 226 من الدستور لم تُمس إطلاقا، ونحن لم نتحرك فى مدد الرئاسة، وستظل فترتين، قائلا: "منهج الاستفتاء على هذه المادة مثلها مثل التعديلات الأخرى، إما أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، فليست هناك تعديلات دستورية تمت فى مصر أو خارجها على كل مادة بشكل منفرد".



وعن انتشار لافتات التعديلات الدستورية في شوارع وميادين مصر، قال رئيس البرلمان: " ليس للدولة دخل بها، ومن حق أي مواطن تعليق لافتات دعاية، وهذا أمر طبيعي".

Advertisements



وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة متضمنة الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا مرة أخرى عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم لمناقشة مسودة التقرير، يوم الأحد المقبل.



وقال الدكتور عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء: إنه من المنتظر أن يناقش المجلس فى جلسته العامة مقترح التعديلات الدستورية يومي 16 و17 أبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، وبذلك يكون المجلس قد انتهى من نظر التعديلات لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء.