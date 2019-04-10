أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يشيد بجهود "الوزير": غلب عليه النشاط والانضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يشيد بجهود "الوزير": غلب عليه النشاط والانضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالجهود الواضحة والتي يبذلها وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، منذ توليه الوزارة قبل 30 يوما، اتخذ خلالها العديد من القرارات المهمة على اكثر من مستوى.

وأضاف "زين الدين" أن أداء كامل بالوزارة خلال الفترة الماضية غلب عليه صفتين وهما النشاط والانضباط، فهو لم يجلس يومًا فى مكتبه، وبدأ بداية صارمة لفرض الانضباط على مجال النقل، من خلال محاسبة المقصرين وفرض الغرامات بما يساعد في ضبط منظومة النقل وبشكل خاص السكة الحديد ويعظم من مواردها.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الى أن اهتمام الوزير خلال الفترة الماضية توزع بين مرافق النقل المختلفة، فاهتم بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة النقل والكباري، كما بحث كيفية تطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والارتقاء بها، كما اهتم في جولاته بالاستماع الى المواطنين سواء من العاملين بقطاعات النقل او مستخدمي الخدمة، بما يساهم في اتخاذ الاجراءاتىاللازمة لتقديم خدمة يرضى عنها المواطنون كافة.