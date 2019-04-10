أخبار مصر | الزناتي: مسرحية 'عبور وانتصار' على مسرح نقابة الصحفيين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: مسرحية 'عبور وانتصار' على مسرح نقابة الصحفيين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نقابة الصحفيين على مسرحها غدًا الخميس، مسرحية عبور وانتصار، من تأليف وإخراج محمد الخولي.

وصرح حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، بأن عرض المسرحية بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور، يأتي في إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين في تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويري.

وقال في تصريحات صحفية، إن المسرحية من إنتاج المسرح القومي للأطفال، وبطولة الفنانين: "مفيد عاشور، منير مكرم، عادل الكومي، عبدالسلام الدهشان، منصور عبدالقادر، محمد عابدين، عادل شعبان، سعيد مختار، أيمن بشاي، شيماء نصار، إيمان سالم، سكر شريف، أحمد زايد، محمد عبدالفتاح، أحمد عصام"، ويكور وملابس محي فهمي، وألحان وليد خلف، واستعراضات أشرف فؤاد، ومادة فيلمية لمينا إبراهيم.

وعيد تحرير سيناء، هو اليوم الموافق 25 إبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقًا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية.