أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مجمع "فرهاش" التعاوني بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، مجمع فرهاش التعاوني الذي تنفذه وزارة الإسكان من خلال الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحافظ البحيرة هشام آمنة وعدد من قيادات المحافظة التنفيذيين.

استمع مدبولي لشرح واف بتفاصيل المشروع، والاستعداد لطرحه وجدوي تشغيله لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور عاصم الحزار أن المشروع عبارة عن مجمع سكني حرفي تجاري، يضم 340 وحدة سكنية و28وحدة إدارية بالأدوار الأرضية و209 ورشة حرفية بمساحات من 15 ل 57 متر مربع و175 محلا تجاريا ومبني لإعاشة 280 فرد إلي جانب الخدمات المتمثلة في مكتب بريد ووحدة حماية مدنية ونقطة شرطة وإسعاف ومعرضا ومخازن بمسطحات مختلفة.

وأنهي مدبولي زيارته للموقع بتفقد الوحدات والاطلاع علي جودة تنفيذها.