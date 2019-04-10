أخبار مصر | "عبدالعال": البرلمان يناقش التعديلات الدستورية في جلسته العامة يومي 16 و17 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال": البرلمان يناقش التعديلات الدستورية في جلسته العامة يومي 16 و17 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة متضمنة الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا مرة أخرى عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم لمناقشة مسودة التقرير، يوم الأحد المقبل.



وقال الدكتور عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء: إنه من المنتظر أن يناقش المجلس في جلسته العامة مقترح التعديلات الدستورية يومي 16 و17 أبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، وبذلك يكون المجلس قد انتهى من نظر التعديلات لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء.