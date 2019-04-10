أخبار مصر | "عبدالعال": البرلمان يناقش التعديلات الدستورية في جلسته العامة يومي 16 و17 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال": البرلمان يناقش التعديلات الدستورية في جلسته العامة يومي 16 و17 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور عبدالعال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء: إنه من المنتظر أن يناقش المجلس في جلسته العامة مقترح التعديلات الدستورية يومي 16 و17 أبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، وبذلك يكون المجلس قد انتهى من نظر التعديلات لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء.
وأضاف "عبدالعال": "كما لاحظتم أنني حرصت كل الحرص الاستماع للجميع حتى يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون، تكوين قناعتهم بشأن التعديلات، متابعًا " أود أن أذكر أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدلى به المواطنون، وهذا ما نص عليه الدستور وعلى الجميع أن يخرجوا للاستفتاء".
وانطلق منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وذلك قبل عرض التقرير النهائي للجنة على جلسة البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت "التشريعية" قد شكلت لجنة فرعية برئاسة أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسئولية "تبويب" جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على "التشريعية" بكامل أعضائها، وتُحسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.