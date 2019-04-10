أخبار مصر | غدًا.. ندوة تثقيفية لـ'الإعلاميين' حول المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. ندوة تثقيفية لـ'الإعلاميين' حول المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة الإعلاميين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة تثقيفيه بعنوان "مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني"؛ وذلك للتعريف بأهمية مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإبداء رايهم بكل شفافية ونزاهة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن المشاركة تُعد مظهر من مظاهر تحضر الأمم، مؤكدة أن الندوة تتناول التعريف بالمواد المطروحة للتعديل، وأهميتها في مرحلة بناء مصر الجديدة، ومواجهة قوى الشر.

ويحاضر بالندوة الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر والنائب محمد إسماعيل، وبحضور عدد من الإعلاميين والسياسين ورجال الدولة وأعضاء مجلس النقابة.