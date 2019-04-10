أخبار مصر | وصول المشاركين بالمؤتمر الأول لشباب محامي الصعيد في الغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول المشاركين بالمؤتمر الأول لشباب محامي الصعيد في الغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مدينة الغردقة، منذ مساء أمس الثلاثاء، استمرار توافد المحامين المشاركين في المؤتمر الأول لشباب محامي الصعيد، المقرر افتتاحه في تمام الثامنة مساء اليوم بالمسرح الروماني بطريق النصر بالغردقة، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ويشارك في المؤتمر محامون شباب من مختلف نقابات الصعيد من البحر الأحمر، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وشمال وجنوب أسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، بإجمالى عدد 1200 مشارك.

جدير بالذكر ان كان في استقبال المشاركين صفوت كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

