أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

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يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم الندوات والمؤتمرات الجماهيرية بجميع محافظات الجمهورية، لتعريف بأهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على المشاركة حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة عدة مؤتمرات حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، باحدى قاعات مديرية الطب البيطرى بالبساتين،ومركز شباب السيدة زينب،وودار مناسبات مدينة السلام.

ونظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، مؤتمرين حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر نادى السكة الحديد بطنطا،ومديرية الشباب والرياضة، إلى جانب تنظيم أمانه الحزب بمحافظة مطروح، ندوتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقصر ثقافة مطروح،ومدينة النجيلة غرب مطروح.

كما قامت أمانة مستقبل وطن بمحافظة الشرقية بتنظيم عدة مؤتمرات حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة الزعفرانة بمركز أبو كبير،و ومركز منيا القمح،و ديرب نجم،فضلا عن تنظيم ندوة بجمعية المستثمرين بالعاشر بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين ومحافظ الشرقية.

وفي بني سويف، نظمت مستقبل وطن، عدة مؤتمرات حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقرية الفشن مركز الفشن _الدارة الزراعية بمركز بيبا وقصر ثقافة الفشن، وأخرى نظمتها أمانة أسيوط حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، قرية ديروط الشريف وقريه الحوادنة مركز القوصية وبندر أبنوب

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ونظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج بتنظيم عدة مؤتمرات حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بندر طهطا ومركز جهينة وقرية أولاد حمزة مركز العسيرات.

كما قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا بتنظيم مؤتمر جماهيري حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة بسمة للعمال بمركز قنا.

وأخيرًا نظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، ندوتين تثقفيتين حول أهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية بمركز شباب الزهور، مركز الخارجة،جمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز الدخلة.