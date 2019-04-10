أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب": التعديلات الدستورية المُقترحة تراعى المصلحة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب": التعديلات الدستورية المُقترحة تراعى المصلحة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المهندس علاء والى، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أدار جلسات الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية بكفاءة اتسمت بالشفافية والوضوح أمام الرأى العام، حيث حرص على أن يستمع وبسعة صدر إلى كافة الآراء ووجهات النظر من جميع فئات وشرائح المجتمع والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة التى تم دعوتهم للاستماع إليهم بحرية تامة دون انتقاء أو تضييق أو مقاطعة وإتاحة الفرصة للرأى والرأى الآخر من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات التى تهدف للصالح العام لأن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء والكلمة في النهاية للشعب الأصيل صاحب السلطة الاصيلة في وضع الدستور وتعديله.