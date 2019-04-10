أخبار مصر | البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي بالشيخ زويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي بالشيخ زويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس النواب ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم من أبطال الشرطة وبعض المواطنين الأبرياء، الذي وقع بالشيخ زويد، وارتكبته عصبة ضالة مفلسة، لا دين لها ولا وطن، لترسم لوحة حزينة مخضبة بالدماء.

وأكد مجلس النواب في بيان، أن مثل هذه الأعمال الطائشة البائسة لن تمر مرور الكرام، ولن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية الذين أقسموا على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من جذوره وتطهير أرض مصر الطيبة من براثنه.

ويشاطر مجلس النواب أسر الضحايا الأحزان ويدعو المولى عز وجل أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم صبر المؤمنين، وأن يعجل بشفاء المصابين.