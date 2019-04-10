انت الان تتابع إعادة امتحان جميع المواد لطلاب ثانوي في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الأربعاء، ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بإعادة طالب الصف الأول الثانوي الامتحانات بجميع المواد الدراسية في حالة رسوبه بإحدى المواد في دور مايو، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة طالب الصف الأول الثانوي جميع امتحانات المواد الدراسية في حالة رسوبه في إحدى المواد.

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وأوضحت الوزارة أن الطالب الذي يحصل على أقل من 50% في امتحان نهاية الفصل الدراسي في إحدى المواد، فله الحق في دخول المحاولة الثانية في تلك المواد في شهر يونيو واجتيازها بنسبة 50%، وإذا لم يحصل على 50% فيها فإنه يكون راسبا وعليه إعادة العام في جميع المواد، أما الطالب الذي حصل على 50% فأكثر فله حرية الاختيار