انت الان تتابع هل تضيف التعليم سنة رابعة للثانوية العامة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب الصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الأربعاء، ما أثير بشأن إضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة 3 سنوات، كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأكدت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة، الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.وناشدت الوزارة جميع