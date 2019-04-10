هل تضيف التعليم سنة رابعة للثانوية العامة؟

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طلاب الصف الأول الثانوي - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الأربعاء، ما أثير بشأن إضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة 3 سنوات، كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وأكدت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة، الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.وناشدت الوزارة جميع
وأكدت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة، الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
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