انت الان تتابع التعليم العالي تعلن موعد امتحانات الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الأربعاء، ما انتشر من أنباء حول تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات في الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، موضحا أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي جامعة من الجامعات، وأن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية المقررة بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.
وأكدت الوزارة التزام كافة الجامعات بالخريطة الدراسية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى سعيها الحالي نحو إلزام كافة الجامعات بالتصحيح الإلكتروني خلال العام الدراسي الجاري، وزيادة نسبة التصحيح الإلكتروني، وهو ما يتسق مع اهتمام الدولة بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.وناشدت الوزارة،
وأكدت الوزارة التزام كافة الجامعات بالخريطة الدراسية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى سعيها الحالي نحو إلزام كافة الجامعات بالتصحيح الإلكتروني خلال العام الدراسي الجاري، وزيادة نسبة التصحيح الإلكتروني، وهو ما يتسق مع اهتمام الدولة بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
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