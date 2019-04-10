شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «مودة» يُنهي المرحلة الأولي بجامعة عين شمس للتدريب على فض المنازعات بين الزوجين وخفض معدل الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم المرحلة الأولى من تدريب المدربين بمشروع مودة بجامعة عين شمس، وهي خامس الجامعات التي طبق بها المشروع وحضر اللقاء كل من طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي، ورمزة حسين صدقي، مدير مشروع مودة، وأيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي للمشروع، ومحمد فوزي، الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور، مدرب المشروع.

وتهدف المرحلة الأولى إلى تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث يقوم كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج.

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وقالت رمزة حسين، مدير المشروع، إنه تم تنفيذ التدريب بخمس جامعات، هي الإسكندرية والقاهرة وحلوان وبورسعيد وأخيرا عين شمس كمرحلة أولى، تم تنفيذه وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية وجاء بناءً على تكليف رئاسي خلال المؤتمر السادس للشباب الذي تم عقده بجامعة القاهرة يوليو الماضي.

كما أضافت أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وقال أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي للمشروع، إنه يستهدف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عامًا وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية وأيضاً المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية المنازعات والتواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج، عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تدريب ٧٠٠ عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات الخمس في المرحلة الأولى وأن عملية تدريب الشباب ستبدأ على الفور بعد الانتهاء من مرحلة تدريب المدربين في شتى كليات ومعاهد الجامعات وأيضا على مستوى المدن الجامعية بحيث يصل المشروع لكل الشباب المستهدف.