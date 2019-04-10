شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا بتكلفة 45 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الأربعاء، الإجراءات التنفيذية لاستلام وبدء رصف طريق دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة شمال المنيا، بتكلفة 45 مليون جنيه، وبطول 25 كيلومترا، من طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي، بعمق الصحراء الغربية وصولا للدير، وهو عبارة عن مدق رملي، وسط مناطق وعرة جبلية، وكثبان رملية، وهضاب ومرتفعات.

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وقامت لجنه مكونة من مسؤولين بجهاز التعمير ووزارة الإسكان وأملاك المحافظة، والوحدة المحلية لمركز العدوة، والهيئة العامة للطرق والوحدة المحلية لمركز العدوة بتسليم الطريق إلى الهيئة الوطنية للقوات المسلحة بحضور إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، للبدء في التنفيذ خلال 8 شهور التي تشمل تمهيد ورصف الطريق وفقا للدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري للمشروع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بسرعة رصف وإضاءة الطريق عقب تعرض الطريق لحادثين إرهابيين عامي 2016-2018، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الزائرين للدير.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، قام جهاز التعمير بوزارة الإسكان بالإجراءات التنفيذية لمشروع رصف طريق الدير، بطول 25 كيلومترا وبتكلفة 45 مليون جنيه، بهدف توفير الأمن والأمان للدير والمترددين على الدير، وتم رفع الموقع من خلال مكتب استشاري لإعداد دراسة التنفيذ على أن يتم الطرح لإحدى شركات التنفيذ بخطة 2017-2018، على أن يقوم المكتب الاستشاري الحالي أو أحد المكاتب الأخرى بالإشراف على التنفيذ، مقابل الحصول على نسبة تتراوح ما بين 1- 2.5 من قيمة الأعمال.