شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من المنطقة اللوجستية بدمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بسرعة للانتهاء من المنطقة اللوجستية بدمنهور، وتسهيل الأمور أمام المستثمرين لسرعة إنجاز الأعمال، من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال تفقده لأرض المنطقة اللوجستية بدمنهور، برفقة ووزراء الإسكان والتنمية المحلية ونوابهم ونائب وزير التربية والتعليم وأمين عام مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفقد المنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي السريع بمدينة دمنهور والمقام على مساحة 96فدان والتى تضم سوق (تجاري- مطاعم- أسواق مفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها – مراكز خدمة) بالإضافة إلى إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات ومستلزمات معيشية وترفيهية للعاملين حيث تم الاتفاق على تشغيل 70% من العاملين بالمشروع من سكان محافظة البحيرة.

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وتعتبر المنطقة الأولي من نوعها بالمحافظة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين وتخدم أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات حوالي 5 مليارات جنيه ويوفر 17 ألف فرصة عمل كما أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية يصل لحوالي 8 مليارات جنيه.

وتساهم المنطقة في رواج التجارة الداخلية والبنية الاقتصادية لمحافظة البحيرة وزيادة النشاط التجاري لجميع مراكز المحافظة حيث يعد نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجاري والاقتصادي للمحافظة فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وتشمل المنطقة اللوجيستية مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية، هذا بالإضافة للعديد من الخدمات الأساسية والإضافية التي يوفرها جهاز تنمية التجارة وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات السيارات.