شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يبحث مع «والي» مشروع «مودة» وتنفيذ حملة الكشف عن المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي. وتم خلال اللقاء بحث التعاون في عدد من الملفات المشتركة بين الجامعة والوزارة، من بينها المشروع الرئاسي «مودة» الذي يهدف إلى دعم وتأهيل الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة التي تضمن كيانًا أسريًا متماسكًا.

كما بحث رئيس جامعة القاهرة مع وزيرة التضامن الحملة القومية لمكافحة المخدرات التي تتم بالتعاون مع الوزارة والتي تجري داخل المؤسسات الحكومية للكشف عن متعاطي المخدرات واتخاذ الإجراءات المخصصة في هذا الشأن في ضوء الالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن حملة الكشف عن المخدرات بدأت بالجامعة فور إطلاقها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وفي سياق متصل، قال «الخشت»، خلال كلمته في المؤتمر الخاص حول تمكين المرأة في مصر والذي عُقد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع «مودة» بدأ منذ اهتمام الرئيس السيسي بمشكلات الطلاق، من أجل إيجاد السبل للتغلب على تلك المشكلة.

وأشار «الخشت» إلى أن الأسباب حول أزمة زيادة ظاهرة معدلات الطلاق تتعدد ولكن أبرزها أن لدى الناس أفكارًا خاطئة حول رؤية المرأة للرجل أو رؤية الرجل للمرأة، خاصة فيما يتعلق بمنظومة القيم المتوارثة والحاكمة للسلوك، مشيرا إلى أنه قام بتسليم ملف كامل لوزيرة التضامن الاجتماعي حول ما قامت به الجامعة من فعاليات لمشروع مودة في المرحلة الأولى.

وأكد «الخشت» أن لكل من الرجل والمرأة قدرات وخصائص ومهارات مختلفة عن الآخر، فهما متكافئان، وأن المرأة تملك جزءا كبيرا من الاقتصاد الموازي ولا تقل عن زوجها في الريف المصري والحضر، مشيراً إلى أنها تملك دوراً قيادياً في السياسة، فهي ليست على السطح بل فعالة في المجتمع ولها دور قيادي.

وشدد على أن الكفاءة في النساء كبيرة، وأن قابلية المرأة للفساد المالي أقل، والمرأة في كل مراحل مصر كان لها دور مهم في اتخاذ القرار، قائلا: «نحن في جامعة القاهرة كان لنا السبق في تعيين أول نائبة لرئيس الجامعة على مستوى الجامعات، والجناح المالي للجامعة بالكامل من النساء».