شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 10.3 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و27 ألفا و170 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، حتى مساء الثلاثاء.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص مليون و628 ألفًا و223 طالبًا منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الماضى حتى مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 970 ألفا و71 طالبا بالشرقية، و258 ألفا و248 طالبا بالدقهلية، و197 ألفا و867 طالبا بالمنيا، و183 ألفا و463 طالبا بالغربية، و18 ألفا و574 طالبا بالوادي الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و278 ألفًا و298 طالبًا في المرحلة الثانية من المبادرة في ١١ محافظة، هي: «القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء»، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و120 ألفًا و170 طالبًا في ١١ محافظة، هي: (الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء).