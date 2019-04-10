شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 تجار مخدرات في الجيزة و«السحر والجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة «السحر والجمال» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، وألقت القبض على 3 بحوزتهم كمية من المخدرات.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة بمعرفة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط تاجر مخدرات أثناء استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته بندقية خرطوش و800 جرام لمخدر الهيروين.

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كما تمكنت الحملات من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما بندقية آلية وعدد 15 طلقة من ذات العيار و700 جرام لمخدر الهيروين.

وفي الجيزة، ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 800 جرام هيروين و10 كيلو جرامات من مخدر الاستروكس.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات، مشاجرة، سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين، مُستخدمًا سيارة أجرة (تاكسى) يعمل عليها كسائق لترويج المخدرات على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة بدائرة القسم وبحوزته 800 جرام لمخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار وميزان حساس. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المخدر واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

كما جرى إلقاء القبض على شخصين في نطاق قسم الوراق في شقة، وبحوزتهما 10كيلو جرامات لمخدر الاستروكس. وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتصنيع والإتجار بمخدر الاستروكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تجار مخدرات في الجيزة