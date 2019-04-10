شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُصدِق على قانون «التصالح في مخالفات البناء» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الأربعاء، نص القانون.



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