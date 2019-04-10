شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقدم للعمل بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، حتى 27 أبريل 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت في شهور قليلة «علامة مميزة» للتعليم الفني المصري المطور الذي يتسابق الطلاب المتميزون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على الالتحاق بها.

وأضاف مجاهد أن هذه المدارس تمثل أسلوب استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لربط خريجي التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل، كما ينص الدستور المصري، وذلك عن طريق بناء المناهج الجديدة باستخدام نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلاً في العملية التعليمية.

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وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد استجابة من الوزارة لتحسين جودة برامج التعليم الفني لتحقيق معايير الجودة العالمية عن طريق المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الوزارة لجودة العملية التعليمية بهذه المدارس؛ حيث ستكون البرامج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية جاهزة للاعتماد فور تخرج الدفعات الأولى منها.

وقالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، هي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركتي الماكو وايجيترافو وفق بروتوكول تم توقيعه في بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019، لإدراج المدرسة تحت مظلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية.

وأضافت عز أن الوزارة تعمل على إبرام العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص لتدشين المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعمل على تطبيق المعايير الدولية والتي تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على أساس نظام الجدارات المهنية المرتبطة باحتياجات الصناعة؛ لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والقومية والإقليمية والعالمية بشكل كامل.

أما فيما يتعلق بأعضاء فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، أشارت مستشارة الوزير للتعليم الفني إلى أنه تم توفير العديد من المميزات لهم، كبيئة العمل الممتازة، والتدريب التقني المستمر والمعتمد، ذلك بالإضافة إلى توفير حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الراحة والتطوير لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لأنهم من أهم الدعائم الرئيسية لنجاح تلك المنظومة التي بصددها سيكون خريجو التعليم الفني قادرين على قيادة الصناعة المصرية للعالمية.

جدير بالذكر أنه يتم تشكيل فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.